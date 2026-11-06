Rishikesh News: मुख्यमंत्री और अन्य भाजपाइयों ने किया गृहमंत्री का स्वागत

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जौलीग्रांट। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री 11:45 बजे दिल्ली से बीएसएफ के विमान से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृहमंत्री को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। जिसके बाद अमित शाह हेलिकॉप्टर से देहरादून रवाना हुए। देहरादून में कार्यक्रम समाप्ती के बाद शाह वापस हेलिकॉप्टर से एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद वो करीब साढ़े चार बजे दिल्ली रवाना हुए। एयरपोर्ट पर स्वागत करने वालों में कुसुम कंडवाल, संजय नेगी, आदेश सैनी, विश्वास डाबर, डॉ देवेंद्र भसीन, चारु माथुर कोठारी, आदित्य कोठारी, संपूर्ण सिंह रावत, बलजीत सोनी आदि उपस्थित रहे।