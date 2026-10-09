Rishikesh News: बसपाइयों ने कांशीराम को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

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ऋषिकेश। बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा इकाई की ओर से शुक्रवार को पार्टी संस्थापक मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पार्टी के महानगर अध्यक्ष पंकज जाटव ने कहा कि कांशीराम ने अपना पूरा जीवन शोषित और वंचित समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा प्रभारी बृजेश कुमार निगम ने की, जबकि संचालन देहरादून जिला प्रभारी प्रदीप कुमार ने किया। इस दौरान पार्टी के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश अध्यक्ष जसकरण यादव, रवि गौतम, महावीर सिंह, विजेंद्र पासवान, सरल चौहान, शुभम जाटव, मनोज कुमार कश्यप, अशोक कुमार सहित बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।