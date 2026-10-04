Rishikesh News: बिजनी में स्टोन क्रशर प्लांट के संचालन पर लगी रोक

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करीब एक महीने से बिजनी स्थित स्टोन क्रशर से ऋषिकेश, हरिद्वार और पर्वतीय क्षेत्रों तक उप खनिज से भरे ओवरलोड डंपर पहुंच रहे थे। यह डंपर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक संचालित हो रहे थे। इन डंपरों से कुचलकर एक सप्ताह में तीन गोवंश की मौत हो गई थी। ओवरलोड डंपराें के संचालित होने और गोवंश को लगातार कुचलने की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। उप खनिज से भरे हुएओवरलोड डंपरों का संचालन रोकने के लिए जिला खनन अधिकारी से शिकायत की थी।शिकायत के बाद खनन विभाग की ओर से बिजनी स्थित स्टोन क्रशर पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी गई है।शनिवार से शाम से विभाग की ओर से किसी प्रकार की उप खनिज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।खनन विभाग की ओर से इन दिनों में क्रशर से जाने वाले ओवरलोड डंपरों की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली जाएगी। इससे पहले अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद परिवहन विभाग कोटद्वार हरकत में आया था। ओवरलोड 9 डंपरों के दो-दो हजार के चालान काटे थे।बिजनी स्थित स्टोन क्रशर प्लांट के संचालन पर रोक लगाई गई है। जांच के लिए क्रशर प्लांट के 15 दिनों के सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।- अनिल मुयाल, जिला खान अधिकारी, पौड़ी