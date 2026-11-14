Rishikesh News: बंदर को बचाने के चक्कर में पलटा ई-ऑटो, चालक की मौत

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- सिर में गंभीर चोट लगने से हुई मौत, मृतक चालक के परिवार में हैं मां, पत्नी और दो बच्चेसंवाद न्यूज एजेंसीऋषिकेश। शहर के ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर पुरानी चुंगी और कोयल घाटी के बीच, साईं घाट मार्ग के पास शनिवार सुबह एक ई-ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ई-ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और एक अन्य ऑटो चालक की मदद से उसे तुरंत उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे का कारण सड़क पर अचानक आए एक बंदर को बचाना बताया जा रहा है।खदरी खड़कमाफ के दिल्ली फार्म (लेन नंबर-06) निवासी विजय पंत (44) पुत्र भगवती प्रसाद पेशे से ई-ऑटो चालक थे। शनिवार तड़के वह रोज की तरह अपने काम पर निकले थे। सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह ई-ऑटो लेकर ऋषिकेश से नेपाली फार्म की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, साईं घाट जाने वाले मार्ग के पास अचानक एक बंदर सड़क पर आ गया। बंदर को बचाने के प्रयास में विजय का ई-ऑटो अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया।ऑटो पलटने से चालक विजय के सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान हो गए। दुर्घटना होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे बनखंडी निवासी एक अन्य ऑटो चालक ने घायल विजय को उसी के ई-ऑटो में लादा और तेजी से उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपातकालीन कक्ष में मौजूद चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद विजय को मृत घोषित कर दिया।बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ई-ऑटो में एक सवारी भी मौजूद थी, लेकिन दुर्घटना होते ही वह व्यक्ति मौके से चला गया। उधर, मौत की सूचना मिलते ही विजय के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि विजय ई-ऑटो चलाकर ही अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके परिवार में बुजुर्ग मां, पत्नी और दो बच्चे हैं।