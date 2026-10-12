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Rishikesh News: बालक को घायल करने वाला लंगूर पकड़ने का प्रयास विफल

Mon, 12 Oct 2026 07:04 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 12 Oct 2026 07:04 PM IST
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Attempt to capture langur that injured boy fails
- स्कूल के पास ट्रेंकुलाइज करने पहुंची वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम, निशाना चूकने पर झाड़ियों में गायब हुआ लंगूर
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- घायल शिवांशु के इलाज के लिए 30 प्रतिशत सहायता राशि जारी
यमकेश्वर। ठांगर गांव में 11 वर्षीय बालक शिवांशु को झपट्टा मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले लंगूर को पकड़ने का वन विभाग का प्रयास सोमवार को विफल हो गया। लैंसडौन वन प्रभाग के एसडीओ सुधीर कुमार के नेतृत्व में वन विभाग और पशुपालन विभाग के चिकित्सकों की टीम गांव पहुंची। स्कूल के समीप लंगूर को ट्रेंकुलाइज करने की कोशिश की गई लेकिन निशाना चूकने से वह घनी झाड़ियों में गायब हो गया।

एसडीओ सुधीर कुमार ने बताया कि लंगूर को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। यदि आगामी कुछ दिनों तक सफलता नहीं मिलती है तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर विशेषज्ञों की टीम बुलाई जाएगी। लंगूर के पकड़े जाने तक अभियान जारी रहेगा।
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उन्होंने बताया कि लंगूर के हमले में घायल बालक के इलाज के लिए 30 प्रतिशत सहायता राशि जारी कर दी गई है। बालक के स्वस्थ होने पर एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
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इस दौरान लालढांग रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनुराग जोशी, दाताराम और पंकज कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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