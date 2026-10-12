Rishikesh News: बालक को घायल करने वाला लंगूर पकड़ने का प्रयास विफल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- घायल शिवांशु के इलाज के लिए 30 प्रतिशत सहायता राशि जारीयमकेश्वर। ठांगर गांव में 11 वर्षीय बालक शिवांशु को झपट्टा मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले लंगूर को पकड़ने का वन विभाग का प्रयास सोमवार को विफल हो गया। लैंसडौन वन प्रभाग के एसडीओ सुधीर कुमार के नेतृत्व में वन विभाग और पशुपालन विभाग के चिकित्सकों की टीम गांव पहुंची। स्कूल के समीप लंगूर को ट्रेंकुलाइज करने की कोशिश की गई लेकिन निशाना चूकने से वह घनी झाड़ियों में गायब हो गया।एसडीओ सुधीर कुमार ने बताया कि लंगूर को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। यदि आगामी कुछ दिनों तक सफलता नहीं मिलती है तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर विशेषज्ञों की टीम बुलाई जाएगी। लंगूर के पकड़े जाने तक अभियान जारी रहेगा।उन्होंने बताया कि लंगूर के हमले में घायल बालक के इलाज के लिए 30 प्रतिशत सहायता राशि जारी कर दी गई है। बालक के स्वस्थ होने पर एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।इस दौरान लालढांग रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनुराग जोशी, दाताराम और पंकज कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।