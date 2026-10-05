Rishikesh News: गुरुद्वारा श्री भक्त रविदास में हुई अरदास

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डोईवाला। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत नगर निगम ने करीब 1.20 करोड़ रुपये की लागत से सीमा डेंटल कॉलेज और एम्स रोड पर वेंडिंग जोन के लिए इंटरलॉकिंग टाइल्स से प्लेटफॉर्म बनाए थे। अब आरडीएसएस योजना के तहत भूमिगत बिजली लाइन बिछाने से सीमा डेंटल कॉलेज के पास करीब 40 लाख रुपये का प्लेटफॉर्म तोड़ दिया गया। एम्स रोड पर स्टर्डिया केमिकल फैक्टरी के पास बना प्लेटफॉर्म भी तोड़ा जाएगा। वहीं, एनसीएपी के तहत नगर निगम की ओर से परिवहन विभाग को दिए गए 30 लाख रुपये खर्च नहीं हो सके। नगर निगम ने यह राशि वापस मांगी है, जिसे विभाग जल्द लौटाएगा। इस दौरान राजेन्द्र तडियाल, बलवीर गुनियाल, सुरेन्द्र मोगा, विनोद लक्खा, राजकुमार राज, गोपाल, सुमित, नरेन्द्र सिंह, संतोष देवी, रेणु चौधरी, हरविंदर कौर आदि तमाम लोग मौजूद रहे।