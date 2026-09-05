Rishikesh News: खराब मौसम के कारण एयर इंडिया की उड़ान हुई डायवर्ट

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जौलीग्रांट। क्षेत्र में दोपहर करीब पौने एक बजे से लेकर डेढ़ बजे तक काफी तेज बरसात हुई। ऐसे में खराब मौसम के कारण दिल्ली से देहरादून आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान को वापस दिल्ली के लिए डायवर्ट कर दिया गया। इस उड़ान को देहरादून एयरपोर्ट पर दोपहर करीब एक बजे उतरना था लेकिन जैसे ही यह उड़ान देहरादून के आसपास में पहुंची। उस वक्त तेज बारिश होने से मौसम और अधिक खराब हो गया। आसमान में चक्कर काटने के बाद इस उड़ान को वापस दिल्ली के लिए डायवर्ट करना पड़ा। अन्य हवाई यातायात सामान्य रहा।

खराब मौसम के कारण एयर इंडिया की उड़ान हुई डायवर्ट