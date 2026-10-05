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Rishikesh News: अभिषेक सिक्स ने जीता आर स्क्वायर नाइट नाॅकआउट कप का खिताब

Mon, 05 Oct 2026 08:04 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 05 Oct 2026 08:04 PM IST
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Abhishek Six Wins R-Square Night Knockout Cup Title
रायवाला। रायवाला में आयोजित आर स्क्वायर नाइट नाॅकआउट कप का फाइनल मुकाबला अभिषेक सिक्स ने अपने नाम किया। अभिषेक ने वैदिक नगर जूनियर को दो विकेट से हराकर जीत हासिल की।
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आर स्क्वायर नाइट नाॅकआउट कप का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए वैदिक नगर जूनियर की टीम ने 20 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अभिषेक सिक्स की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। विजेता टीम को रायवाला कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद कुमार और जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने ट्राफी प्रदान की। अंकित को बेस्ट बालर, कार्तिक को बेस्ट बैट्समैन और मैन आफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। मैन आफ द मैच का पुरस्कार कुलदीप को मिला। इस दौरान ग्राम प्रधान राजेश जुगलान, रविंद्र जोशी, राजेंद्र तड़ियाल, विक्रांत नेगी, दिनेश तड़ियाल, सोहन सेमवाल, रवि कुकरेती, रमेश क्षेत्री आदि उपस्थित रहे।
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