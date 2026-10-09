Rishikesh News: रक्तदान शिविर में 25 यूनिट रक्त एकत्र

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रायवाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजयुमो रायवाला मंडल ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। इसमें ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। शिविर में 25 यूनिट से अधिक रक्त एकत्र किया गया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष शिवम टुटेजा ने रक्तदाताओं का आभार जताया। विधायक अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान मानवता की सच्ची सेवा है। युवाओं को जनकल्याण के कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। शिविर में सुरेंद्र बिष्ट, हिमांशु सिलस्वाल, संदीप भट्ट, सत्यम पांडे सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया।