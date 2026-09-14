Pithoragarh News: गंगोलीहाट की रामलीला में महिलाएं करेंगी अभिनय

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उन्होंने बताया कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, शूर्पणखा, अहिल्या और शबरी जैसे पात्रों में महिलाएं नजर आएंगी। इन सभी पात्रों का चयन कर लिया गया है। महाकाली रामलीला कमेटी पिछले 92 सालों से रामलीला का मंचन करा रही है।पात्र चयन के दौरान कमेटी के सचिव गजेंद्र रावल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र रावल और उपाध्यक्ष विजय साह मौजूद रहे। संरक्षक सस्ती रावल, हरगोविंद रावल और ललित उप्रेती भी इस अवसर पर उपस्थित थे। तबला वादक प्रियांशु कुमार और हारमोनियम वादक विशाल सियाल भी चयन प्रक्रिया में शामिल हुए।