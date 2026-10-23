Pithoragarh News: जलसंस्थान कर्मी की विधवा को 18 साल की सेवा के बदले मिली दुत्कार

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वर्षों सेवा के बदले इस तरह एक विधवा के अनकहे संघर्षों के बंजर जीवन को वीभत्स सिला मिला है। वर्ष 2008 में जल संस्थान कर्मी पुष्कर सिंह पाल निवासी गर्जिया के निधन के बाद उनकी पत्नी निर्मला देवी को चमलेख पेयजल योजना में पीटीसी के रूप में रखा गया था। तब से वह पानी खोलने-बंद करने, झाड़ू-पोछा और बिल बांटने जैसे सभी काम मात्र 4500 रुपये मासिक मानदेय पर करती आ रही थीं।जल संस्थान ने उन्हें पक्की नौकरी देने के बजाय जनवरी 2026 से अगस्त 2026 तक का रुका हुआ मानदेय भी नहीं दिया और घर बैठने का फरमान सुना दिया। इतने लंबे समय तक सेवा देने के बाद अचानक बेरोजगार हुई निर्मला देवी के सामने अब परिवार पालने का संकट खड़ा हो गया है।