Pithoragarh News: वड्डा की रामलीला में भगवान राम ने तोड़ा शिव धनुष

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पिथौरागढ़। वड्डा में आयोजित रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर से परशुराम-लक्ष्मण संवाद तक की लीला का मंचन किया गया। जनक दरबार में देश-विदेश के राजाओं ने धनुष को तोड़ने की कोशिश की। रावण शिव के धनुष को छू भी नहीं सका। अंत में भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा। स्वीकृति जोशी ने राम और अंजलि भट्ट ने सीता की भूमिका निभाई। काफी संख्या में दर्शन रामलीला देखते पहुंचे। इस मौके पर वीरेंद्र शाह, अक्षय शाह, आशीष शर्मा, पम्मी सौन, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष कुंडल गिरी, ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह सौन, रितिक खर्कवाल, हेमंत सिंह सौन आदि मौजूद रहे।