Pithoragarh News: चंदनी भजनपुर में रामलीला शुरू, पहले दिन रामजन्म तक हुई लीला

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बनबसा (चंपावत)। श्री रामलीला कमेटी चंदनी भजनपुर की रामलीला मंचन बीती रात्रि से शुरू हो गया। पहले दिन नटी सूत्रधार से मंचन का शुभारंभ कर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के भगवान शिव से वरदान मांगने से लेकर भगवान श्रीराम के जन्म तक की लीला का मंचन दिखाया गया। मंचन का शुभारंभ मुख्य अतिथि लीला देवी ने किया। शिव का पात्र कपिल भार्गव, पार्वती का आराध्या चंद, नटी का कोमल बिष्ट, सूत्रधार का उन्नति चंद, रावण का वैभव मुरारी, कुंभकर्ण का प्रकाश भट्ट, विभीषण का पारस चंद, नारद का पंकज गुरुंग ने निभाया। मंचन का निर्देशन उमेश भट्ट और सहनिर्देशन रमेश चंद ने किया। मंचन के सफल आयोजन में कमेटी अध्यक्ष कृष्णानंद लेखक और कमेटी पदाधिकारियों ने सहयोग दिया। यहां जिला पंचायत सदस्य सरोज चंद, चंदनी प्रधान प्रमिला ज्याला, भजनपुर प्रधान शांति चंद, बीडीसी सदस्य कविता घोटा, महेश मुरारी, सुनीता मुरारी आदि थे।