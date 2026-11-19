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रेडियोलॉजिस्ट की कमी से जिले भर की गर्भवतियों का अल्ट्रासाउंड करने के लिए सिर्फ महिला अस्पताल में शिविर लगता है। सप्ताह में दो दिन बुधवार को शुक्रवार को जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट शिविर में गर्भवतियों का अल्ट्रासाउंड करते हैं। मशीन खराब होने से शिविर ठप हैं और मशीन की मरम्मत में हो रही देरी ने गर्भवतियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।जिला अस्पताल में पहले से ही रोजाना 60 से अधिक मरीजों का अल्ट्रासाउंड होता है। ऐसे में धारचूला, मुनस्यारी, गंगोलीहाट और बेड़ीनाग जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से 40 से 120 किलोमीटर का सफर तय कर आने वाली गर्भवतियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भीड़ के कारण कई गर्भवतियों का नंबर तक नहीं आ पा रहा और उन्हें बिना जांच कराए बैरंग लौटना पड़ रहा है।पिथौरागढ़। जिले के विभिन्न हिस्सों से शिविर में अल्ट्रासाउंड होने की उम्मीद में कई गर्भवतियां महिला अस्पताल पहुंच रही हैं। हैरानी है कि अधिकतर गर्भवतियों को जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड होने की जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे में कई गर्भवतियां बैरंग लौटने के लिए तो कई निजी अस्पतालों में अधिक शुल्क देकर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मजबूर हैं। गर्भवतियों को निशुल्क जांच के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है।..........अल्ट्रासाउंड मशीन की खराबी को दूर किया जा रहा है। फिलहाल गर्भवतियों के लिए जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की गई है। महिला अस्पताल में जल्द मशीन का संचालन शुरू होगा।