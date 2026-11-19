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अंजू ने स्नातक स्तर पर भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों, आमजन और पूर्व सैनिकों ने उन्हें बधाई दी है। पूर्व सैनिक राजेंद्र चंद्र कापड़ी और गृहिणी अनीता कापड़ी की पुत्री अंजू शुरू से ही मेधावी रही हैं। उन्होंने वर्ष 2023 में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण किया था। उनकी आरंभिक पढ़ाई बनबसा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई और इंटर श्री पूर्णागिरि इंटर कॉलेज से किया।अंजू वर्तमान में बैलपोखरा कोटाबाग में सरकारी सहायक अध्यापक एलटी हिंद के पद पर कार्यरत हैं। चंदनी गांव, बनबसा के अलावा गौरव सेनानी कल्याण समिति सदस्यों ने अंजू की इस उपलब्धि पर बधाई दी है।