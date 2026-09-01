Pithoragarh News: तबादला हुए शिक्षकों को नहीं किया जाएगा कार्यमुक्त

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मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया गतिमान है। जिले में कार्यरत अधिकांश शिक्षकों के जनपद से बाहर स्थानांतरण होने के कारण कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने अग्रिम आदेश तक स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी प्रधानाचार्यों को स्थानांतरित शिक्षकों को अग्रिम आदेश तक कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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चंपावत। जिले में शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को फिलहाल कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से सोमवार को जिले के सभी प्रधानाचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।