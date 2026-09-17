Pithoragarh News: पिथौरागढ़-घाट के बीच शाम छह से सुबह छह बजे तक यातायात पर प्रतिबंध
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 17 Sep 2026 01:42 AM IST
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पिथौरागढ़। ऑल वेदर रोड पर घाट-पिथौरागढ़ के बीच शाम छह से सुबह छह बजे के बीच यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। नेशनल हाईवे पर घाट और मुन्ना बैंड के पास एचपी बैंड के ऊपर पहाड़ी से लगातार बोल्डर और मलबा गिरने के कारण प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। एसडीएम सदर जितेंद्र वर्मा ने बताया कि मार्ग के अत्यंत संवेदनशील और कमजोर होने के कारण यह कदम उठाया गया है। इस संबंध में प्रभारी यातायात को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने कहा कि एचपी बैंड में कार्यदायी संस्था मलबा हटाकर यातायात संचालित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यातायात और जान-माल की सुरक्षा को खतरा होने का अंदेशा जताया गया है। उन्होंने कहा कि बुधवार शाम से स्थिति सामान्य होने तक प्रतिदिन शाम छह से सुबह छह बजे तक यातायात पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने लोगों-वाहन चालकों से अपील की है कि प्रतिबंध अवधि में मार्ग पर आवागमन न करें तथा प्रशासन और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
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