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Pithoragarh News: आरंभ हुई आदि कैलाश यात्रा की दूसरी पारी

Sun, 20 Sep 2026 11:25 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 20 Sep 2026 11:25 PM IST
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The second leg of the Adi Kailash Yatra has begun
धारचूला (पिथौरागढ़)। खराब मौसम के कारण कुछ समय के लिए बाधित रही आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण रविवार से विधिवत रूप से दोबारा शुरू हो गया है। कुलागाड़ में बीआरओ की ओर से नवनिर्मित बेली ब्रिज के तैयार होने और मौसम पूरी तरह साफ होने के बाद प्रशासन ने यातायात को पूरी तरह सुचारु कर दिया है।
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यात्रा के दोबारा शुरू होने से देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय पर्यटन कारोबारियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहरी राज्यों के पर्यटकों के लिए ऑनलाइन इनर लाइन परमिट की व्यवस्था को भी फिर से सुचारु कर दिया है।
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इस वर्ष यात्रा का पहला चरण 1 मई से 1 जुलाई तक संचालित हुआ था जिसमें महज 61 दिनों के भीतर रिकॉर्ड 52,441 श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश के अलौकिक दर्शन किए। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 36,542 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक आदि कैलाश दौरे के बाद से इस क्षेत्र में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को पंख लगे हैं।
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यात्रा के दूसरे चरण के आरंभ होने से स्थानीय होमस्टे संचालकों, टूर ऑपरेटरों, होटल स्वामियों और टैक्सी चालकों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। सफल और सुरक्षित यात्रा के लिए एसडीएम आशीष जोशी ने सभी यात्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि बेली ब्रिज के निर्माण और मौसम के अनुकूल होने से कैलाश यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को भी आवागमन में बड़ी राहत मिली है।
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200 कैलाश यात्री गुंजी रवाना
धारचूला। आदि कैलाश यात्रा के दूसरे चरण के पहले दिन रविवार को 500 से अधिक इनर लाइन परमिट जारी हुए। करीब 200 से अधिक यात्री बम-बम भोले के जयकारों के साथ गुंजी के लिए रवाना हुए। जयपुर, राजस्थान से आए जगदीश कुलवाल (67), सरोज कुलवाल (63), नारायण लाल कुटेरा (67), कुसुम कुटेरा (63) सहित छह लोगों की टीम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आई।
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बोले लोग-
हम वर्ष 2015 में मानसरोवर यात्रा कर चुके हैं, तब काफी पैदल चलना पड़ा था। अब सड़क के साथ अन्य सुविधाएं भी बेहतर हैं। भोलेनाथ की कृपा से इस बार आदि कैलाश यात्रा का अवसर मिला है।

जगदीश कुलवाल, यात्री।
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दो महीने बाद यात्रा दोबारा शुरू होने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में काफी खुशी है। यात्रा शुरू होने से यहां के होम स्टे संचालक, टूर ऑपरेटर, वाहन और होटल स्वामियों की आय बढ़ेगी।
सोमित नबियाल, टूर ऑपरेटर।
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कोट- मौसम साफ होने के कारण रविवार से इनर लाइन परमिट जारी किए जा रहे हैं। यात्रा के दूसरे चरण में पहले दिन 500 से अधिक इनर लाइन परमिट जारी हुए हैं।
आशीष जोशी, एसडीएम, धारचूला।
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पिछले पांच सालों में आदि कैलाश यात्रियों की संख्या
वर्ष ----पुरुष---- महिला--- कुल यात्री

2026--25865---10666--- 36542
2025--26701--- 9812--- 36226

2024--21989--- 7358--- 29352
2023-- 7469--- 2552--- 10025
2022--1260-- 497----1757
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कुल - 114202
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