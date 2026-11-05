Pithoragarh News: हर्षोल्लास के साथ मनाया 21 कुमाऊं का स्थापना दिवस

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इस दौरान पुरानी यादें ताजा हुईं तो उनके अनुभवों ने नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवानिवृत सूबेदार राजेंद्र सिंह और कैप्टन हयात सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। रेजिमेंट के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और अधिकारियों ने सैन्य जीवन के अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी निभाने और साथियों के बीच बने अटूट विश्वास से जुड़े संस्मरण सुनाए।इस दौरान पूर्व सैनिकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कुमाऊंनी लोकगीतों की धुन पर जमकर थिरके। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनके उत्साह और जोश ने कार्यक्रम में नई ऊर्जा भर दी। भारत माता और कालिका माता के जयकारों से परिसर गूंज उठा। पूर्व सैनिकों ने रेजिमेंट के साथ अपने जुड़ाव को फिर से महसूस किया। कार्यक्रम में सूबेदार कल्याण सिंह, पवन जोशी, लक्ष्मण सिंह, बीएफआई कोच राजेंद्र भाटिया और सूबेदार राजेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में 21 कुमाऊं के पूर्व सैनिक मौजूद रहे।