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जानकारी के मुताबिक, नगर निवासी 17 वर्षीय किशोरी अपने घर के पास एक निजी नृत्य अकादमी में डांस सीखने गई। उसी अकादमी में नृत्य सीख रहे बाहरी जिले के अन्य बच्चों को किशोरी से धक्का लग गया। इससे आक्रोशित उसी की अकादमी के बच्चों ने उसे बुरी तरह पीट दिया। घटना में किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन और अकादमी के सदस्य किशोरी को सीएचसी लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया।ईएमओ डॉ. शाहरूख ने बताया कि किशोरी के सिर के पीछे वाले हिस्से में गंभीर चोट है। सिर में सूजन है। उसे भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। किशोरी के पिता ने कहा कि पुलिस में मामले की शिकायत की गई है। वहीं सीओ गोविंद बल्लभ जोशी ने बताया कि घटना की शिकायत मिली है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।