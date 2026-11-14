Pithoragarh News: बाराकोट ब्लाॅक का तड़ीगांव-रावलगांव मोटर मार्ग बदहाल

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ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की हालत बहुत खराब है। सड़क में जगह-जगह गड्ढे बने हैं, जिसमें थोड़ी सी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ग्रामीण दिनेश सिंह, प्रकाश चंद्र, जगदीश चंद्र, कैलाश चंद्र, गोविंद बल्लभ और राहुल कुमार ने बताया कि मोटर मार्ग पर कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों को आवाजाही करने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि एक ओर सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर तड़ीगांव-रावलगांव मोटर मार्ग बदहाली का दंश झेल रहा है।ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से मोटर मार्ग के गड्ढों को शीघ्र भरने और सड़क को आवागमन के लिए सुरक्षित बनाने की मांग की है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मयंक तिवारी का कहना है कि तड़ीगांव रावलगांव मोटर मार्ग की समस्या का जल्द समाधान कर लिया जाएगा।