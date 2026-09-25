Pithoragarh News: छात्रसंघ चुनाव-पांच पदों पर चार छात्राओं ने कराया नामांकन

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बनबसा डिग्री काॅलेज में छात्रसंघ चुनाव के लिए शुक्रवार को चार छात्राओं और एक छात्र ने विभिन्न पदों के लिए अपने नामांकन कराए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डाॅ. कमश सक्टा ने बताया कि अध्यक्ष पद पर छात्रा अनुष्का, सचिव पद पर मिली सागर, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर खुशी वर्मा ने नामांकन कराया है। यह सभी छात्राएं बीए पंचम सेमेस्टर की हैं।कोषाध्यक्ष पद के लिए बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा प्रतिभा दत्त और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र रितेश बहादुर थापा ने नामांकन कराया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच उपरांत वैध प्रत्याशियों की सूची सूचना पट पर लगा दी जाएगी। प्राचार्य डाॅ. आनंद प्रकाश सिंह ने प्रत्याशियों को बधाई देने के साथ ही सभी छात्र-छात्राओं को अनुशासन अपनाने पर प्रशंसा की है।