Pithoragarh News: छात्रसंघ चुनाव-टनकपुर में डिग्री काॅलेज में विभिन्न पदों पर 16 नामांकन पत्र जमा, जांच आज

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राजकीय महाविद्यालय पाटी में छात्रसंघ चुनाव के लिए 10 नामांकन पत्र जमापाटी (चंपावत)। राजकीय महाविद्यालय पाटी में छात्रसंघ चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. गीता तिवारी पांडे ने बताया कि विभिन्न पदों के लिए कुल 10 विद्यार्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए। अध्यक्ष पद के लिए हर्षित जोशी और नरेंद्र लडवाल ने नामांकन कराया। छात्रा उपाध्यक्ष पद के लिए दीया पंगरिया, सचिव पद के लिए कमल सिंह, सांस्कृतिक सचिव पद के लिए दीपिका जोशी, कोषाध्यक्ष पद के लिए मनीषा गहतौड़ी, संयुक्त सचिव पद के लिए मेघा बिष्ट और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यूआर) पद के लिए दीपिका लडवाल और गौरव मेहता ने नामांकन पत्र जमा किए। नामांकन पत्रों की जांच और अभिलेखीय प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से पूरा कराने के लिए गठित समिति में डॉ. ममता मिश्रा, डॉ. सपना और मनोज कुमार मौजूद रहे। प्राचार्य प्रो. डॉ. राकेश कुमार पांडे ने कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार संपन्न कराई गई। उन्होंने विद्यार्थियों से समय पर अपने परिचय पत्र लेने की अपील की है। इस दौरान डॉ. डीवी सिंह, डॉ. हिना परवीन, लक्ष्मण बिष्ट, शंकर लाल और निर्वाचन संबंधी प्रपत्रों, अन्य कार्यों में भगवती प्रसाद सोराड़ी, जीवन राम ने सहयोग किया।15 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे, आज होंगे नामांकनचंपावत। कैंपस चंपावत में छात्रसंघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को 10 पदों के लिए 15 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे। जबकि विज्ञान संकाय प्रतिनिधि के पद पर किसी ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा। चुनाव प्रभारी डॉ. भवान सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए दो, उपाध्यक्ष के लिए दो, छात्रा उपाध्यक्षा के लिए दो, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए एक-एक, कोषाध्यक्ष पद के लिए दो ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। जबकि कला संकाय प्रतिनिधि, वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, सांस्कृतिक सचिव के लिए एक-एक ने नामांकन पत्र खरीदा है। इस दौरान हनुमंत ओली, दिनेश सार्की आदि ने सहयोग किया।