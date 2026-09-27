Pithoragarh News: भदेलबाड़ा में बच्चे पर लावारिस कुत्तों का हमला, घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 27 Sep 2026 11:08 PM IST
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पिथौरागढ़। नगर में लावारिस कुत्तों का दहशत थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अभियानों के दावों के बावजूद इनका खौफ बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले में भदेलवाड़ा क्षेत्र में रविवार को लावारिस कुत्तों के एक आक्रामक झुंड ने 12 साल के एक मासूम बच्चे पर अचानक हमला कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, लोकेश भदेलवाड़ा फील्ड से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में पहले से मौजूद कुत्तों ने उस पर अचानक झपट्टा मार दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर दौड़े और लाठी-डंडों से कुत्तों को खदेड़कर किसी तरह उसकी जान बचाई।
घायल बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां ईएमओ डॉ. राम बाबू, नर्सिंग ऑफिसर मोनू लुंठी और एमपीडब्लू विमल की टीम ने उसका प्राथमिक उपचार किया। बच्चे के कमर के नीचे गंभीर घाव आए हैं। प्राथमिक इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया है लेकिन घटना के बाद से बच्चा बुरी तरह डरा और सहमा हुआ है।
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परिजनों ने बताया कि भदेलवाड़ा फील्ड के पास पहले भी कुत्ते बच्चों पर हमले कर चुके हैं। आए दिन इन लावारिस कुत्तों के बढ़ते खौफ से बच्चों और बड़ों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है।
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मिली जानकारी के अनुसार, लोकेश भदेलवाड़ा फील्ड से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में पहले से मौजूद कुत्तों ने उस पर अचानक झपट्टा मार दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर दौड़े और लाठी-डंडों से कुत्तों को खदेड़कर किसी तरह उसकी जान बचाई।
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घायल बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां ईएमओ डॉ. राम बाबू, नर्सिंग ऑफिसर मोनू लुंठी और एमपीडब्लू विमल की टीम ने उसका प्राथमिक उपचार किया। बच्चे के कमर के नीचे गंभीर घाव आए हैं। प्राथमिक इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया है लेकिन घटना के बाद से बच्चा बुरी तरह डरा और सहमा हुआ है।
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परिजनों ने बताया कि भदेलवाड़ा फील्ड के पास पहले भी कुत्ते बच्चों पर हमले कर चुके हैं। आए दिन इन लावारिस कुत्तों के बढ़ते खौफ से बच्चों और बड़ों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है।