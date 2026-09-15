Pithoragarh News: खेतीखान में स्काउट गाइड प्रशिक्षण शुरू

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जीआईसी खेतीखान में आयोजित शिविर का शुभारंभ तृतीय जांच परीक्षा के आयोजक प्रधानाचार्य धीरज सिंह चौहान ने किया। ब्लॉक सचिव हरीश चंद्र गहतोड़ी के नेतृत्व में चल रहे शिविर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खेतीखान की आठ गाइड और राजकीय कन्या उच्चतर प्राथमिक विद्यालय देवीधुरा की चार गाइड प्रतिभाग कर रही हैं। पहले दिन प्रतिभागियों को गांठ बंधन, अनुमान लगाना, प्रतीक चिह्नों की पहचान और आपदा के समय प्राथमिक उपचार समेत विभिन्न विषयों की विस्तार से जानकारी दी गई। यहां गाइड कैप्टन किरण पंगारिया, जीजीआईसी खेतीखान की सुमन पुनेठा, लोहाघाट के ब्लॉक सचिव दिनेश जोशी, संदीप कलखुड़िया आदि मौजूद थे।

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लोहाघाट (चंपावत)। खेतीखान में भारत स्काउट एंड गाइड का पांच दिवसीय आवासीय शिविर शुरू हो गया है। शिविर में स्काउट-गाइड को विभिन्न गतिविधियों और आपदा प्रबंधन से जुड़ी बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।