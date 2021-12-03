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Pithoragarh News: खेलकूद प्रतियोगिता में फागपुर के स्कूलों का दबदबा

Fri, 25 Sep 2026 12:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 25 Sep 2026 12:10 AM IST
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Schools from Phagpur dominate sports competition
बनबसा (चंपावत)। टनकपुर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा विद्यालयों की दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में बनबसा के फागपुर स्थित राजकीय प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों का शानदार प्रदर्शन रहा। इन प्रतियोगिताओं में फागपुर के खिलाड़ियों ने कई वर्गों में जीत हासिल की।
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खेल समन्वयक देवेंद्र खड़ायत ने बताया कि प्रतियोगिताएं 22 और 23 सितंबर को टनकपुर स्टेडियम में आयोजित हुईं। प्राथमिक स्कूल फागपुर के सुधांशु बालक वर्ग और बबीता बालिका वर्ग में चैंपियन रहे। जूनियर बालक वर्ग में विपिन और बालिका वर्ग में हर्षिका ने खिताब जीते। सुधांशु और बबीता ने 100, 200 और 400 मीटर दौड़ में भी बाजी मारी। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्षा पुष्पा विश्वकर्मा और जिला पंचायत सदस्या सरस्वती चंद ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
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स्कूल की इस उपलब्धि के लिए प्रधान गीता देवी, उपप्रधान विमला देवी, पूर्व बीडीओ कैलाश राम विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त कैप्टन अमर सिंह आदि ने शुभकामनाएं दीं।
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