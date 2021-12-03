Pithoragarh News: चंपावत में आज-कल भारी बारिश का अलर्ट

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चंपावत। जिले में 25 और 26 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार शुक्रवार को जिले में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र से अति तीव्र बारिश होने की संभावना है। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 26 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और अति तीव्र से अत्यंत तीव्र वर्षा होने की आशंका जताई गई है। वहीं 27 सितंबर को भी कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली और तीव्र से अति तीव्र बारिश होने का पूर्वानुमान है। फिलहाल जिले की सभी तहसीलों में मौसम साफ है और स्थिति सामान्य है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में 7895318895, 05965-230703 नंबरों पर संपर्क करें।