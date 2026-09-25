Pithoragarh News: किच्छा विधायक पर हमले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

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कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के संरक्षण में जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट की जा रही है। फर्त्याल ने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे। इस दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता ने विधायक को थप्पड़ मारा। कांग्रेस ने इसे तानाशाही बताया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। पार्टी ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी।प्रदर्शन करने वालों में निर्मला गहतोड़ी, अशोक वर्मा, भुप्पी महर, तुषार वर्मा, दिग्विजय कार्की, अशोक वर्मा, उमेश शर्मा, नानू बोहरा आदि मौजूद रहे।