Pithoragarh News: बबीता बिष्ट ने संभाला जिला क्रीड़ाधिकारी का कार्यभार
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 25 Sep 2026 12:19 AM IST
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चंपावत। बबीता बिष्ट ने जिला मुख्यालय में जिला क्रीड़ाधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है। वह जिले की पहली महिला जिला क्रीड़ाधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि चंपावत में खेल गतिविधियों को तेज किया जाएगा। खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और सुविधाएं मिलेंगी। यह पद रिक्त होने से विभागीय कार्यों में बाधा आ रही थी। अब पूर्णकालिक अधिकारी की तैनाती से कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
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