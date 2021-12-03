Pithoragarh News: साधना इंटर कॉलेज ने पांच विधाओं में मारी बाजी

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बेड़ीनाग (पिथौरागढ़)। खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता के दूसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप जलाकर किया। प्रतियोगिता में साधना इंटर कॉलेज खितोली के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बृहस्पतिवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष हेमवती पंत और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य रितिक पांडे रहे। ध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य डीआर टम्टा ने की। संस्कृत समूहगान में जीआईसी चौड़मन्या, श्लोकोच्चारण, संस्कृत समूह नृत्य, आशुभाषण, वाद-विवाद और नाटक में साधना इंटर कॉलेज प्रथम स्थान पर रहा। टीसी पंत, राजेश पंत, बबीता पंत, चंद्र पंत, डॉ.वीके पंत और सुनील गहतोड़ी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मंच संचालन डॉ. विनोद कुमार जोशी और सुनील गहतोड़ी ने किया।