Pithoragarh News: अक्कल धारे के पास रोडवेज बस खराब, यात्री परेशान

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बस संख्या यूके 07 पीए 4233 काशीपुर से लोहाघाट लौट रही थी। अक्कल धारे के पास बस का प्रेशर लीक होने से वह बंद हो गई। चालक ने बस को ठीक करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद डिपो से दूसरी बस भेजी गई जिससे बस में सवार करीब 10 यात्रियों को लोहाघाट स्टेशन पहुंचाया गया। एजीएम धीरज वर्मा ने बताया कि प्रेशर लीक होने के कारण बस खराब हुई थी। यात्रियों को दूसरी बस से स्टेशन पहुंचाया गया।इससे पहले शनिवार रात भी लोहाघाट डिपो की बस बरेली से यात्रियों को लेकर लौटते समय रिठौरा के पास खराब हो गई थी। बस में सवार 15 से अधिक यात्री बीच सड़क पर बस ठीक होने का इंतजार करते रहे। बाद में यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया। इस दौरान यात्रियों को सड़क किनारे बैठकर इंतजार करना पड़ा।