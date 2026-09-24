Pithoragarh News: पांच साल से सड़क बदहाल, ग्रामीण और विद्यार्थी परेशान

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पॉलीटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी लोनिवि के अधिकारियों को ज्ञापन देकर सड़क सुधारीकरण की मांग कर चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। तड़ेमिया के पूर्व जिला पंचायत सदस्य पम्मी भंडारी और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हेमंत सौन ने कहा कि कई बार निजी संसाधनों से सड़क ठीक की गई लेकिन बार-बार इसका सुधारीकरण संभव नहीं है। उन्होंने जल्द सड़क का सुधारीकरण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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पिथौरागढ़। मूनाकोट ब्लॉक के बुड़लगांव, तड़ेमिया से कमलेश्वर की सड़क पांच साल से बदहाल है। इससे ग्रामीणों और विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और रोड़ी बिछी है। इससे दो पहिया वाहनों के रपटने का खतरा बना हुआ है। इससे पॉलीटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी चोटिल हो रहे हैं और राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं।