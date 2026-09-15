Pithoragarh News: सूर्य षष्ठी पर चारद्योली आदित्य महादेव मंदिर में होंगे धार्मिक अनुष्ठान

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आयोजक समिति के मदन पुजारी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी सूर्य षष्ठी पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह नौ बजे कलश यात्रा से होगा। इसके बाद गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, सूर्य पूजा, शिव पूजा और हवन-यज्ञ कराया जाएगा। इस दौरान सुंई-बिशुंग क्षेत्र की भजन मंडली की ओर से भजन और देव प्रस्तुति दी जाएगी। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आयोजन समिति ने क्षेत्र के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में मंदिर पहुंचकर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने और आदित्य महादेव का आशीर्वाद लेने की अपील की है।

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लोहाघाट(चंपावत)। विकासखंड लोहाघाट के सुंई-बिशुंग क्षेत्र के चारद्योली स्थित ऐतिहासिक आदित्य महादेव मंदिर में सूर्य षष्ठी पर्व पर बृहस्पतिवार को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्र की जनता के सहयोग से होने वाले आयोजन में धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन, देव प्रस्तुति और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।