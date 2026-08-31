Pithoragarh News: कार्यक्रम आज
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:31 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:31 AM IST
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जन सुनवाई : कलक्ट्रेट में जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।
वालीबॉल प्रतियोगिता : डीडीहाट रामलीला मैदान में वालीबॉल प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से।
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सराफा भाव
सोना
1,59,980 रुपये प्रति 10 ग्राम
-- -- -- -- ---
चांदी
2,50,000 रुपये प्रति किलो
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विज्ञापन
वालीबॉल प्रतियोगिता : डीडीहाट रामलीला मैदान में वालीबॉल प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से।
सराफा भाव
सोना
1,59,980 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी
2,50,000 रुपये प्रति किलो