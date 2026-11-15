Pithoragarh News: कार्यक्रम आज
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:41 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:41 AM IST
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जौलजीबी मेला
जौलजीबी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से
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रामलीला
बंगापानी के सेरा सिरतोला में रामलीला का मंचन रात सात बजे से।
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वॉलीबाल
डीडीहाट के रामलीला मैदान में वॉलीबाल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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महोत्सव
मुवानी के घसाड़ में आयोजित महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
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धरना
कनार के ग्रामीणों का सड़क की मांग पर कलक्ट्रेट के बाहर धरना सुबह आठ बजे से।
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प्रदर्शन
जौलजीबी मेले में विधायक हरीश धामी की अवहेलना के खिलाफ कांग्रेस का जिला मुख्यालय में प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे।
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सराफा भाव
सोना
1,44,900 रुपये प्रति 10 ग्राम
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चांदी
2,00,000 रुपये प्रति किलो
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जौलजीबी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से
रामलीला
बंगापानी के सेरा सिरतोला में रामलीला का मंचन रात सात बजे से।
वॉलीबाल
डीडीहाट के रामलीला मैदान में वॉलीबाल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
महोत्सव
मुवानी के घसाड़ में आयोजित महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
धरना
कनार के ग्रामीणों का सड़क की मांग पर कलक्ट्रेट के बाहर धरना सुबह आठ बजे से।
प्रदर्शन
जौलजीबी मेले में विधायक हरीश धामी की अवहेलना के खिलाफ कांग्रेस का जिला मुख्यालय में प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे।
सराफा भाव
सोना
1,44,900 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी
2,00,000 रुपये प्रति किलो