Pithoragarh News: कार्यक्रम आज

विज्ञापन



जौलजीबी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से

-- -- -- -

रामलीला

बंगापानी के सेरा सिरतोला में रामलीला का मंचन रात सात बजे से।

-- -- -- -- --

वॉलीबाल

डीडीहाट के रामलीला मैदान में वॉलीबाल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

-- -- -- --

महोत्सव

मुवानी के घसाड़ में आयोजित महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।

-- -- -- -- -- --

धरना

कनार के ग्रामीणों का सड़क की मांग पर कलक्ट्रेट के बाहर धरना सुबह आठ बजे से।

-- -- -- -- --

प्रदर्शन

जौलजीबी मेले में विधायक हरीश धामी की अवहेलना के खिलाफ कांग्रेस का जिला मुख्यालय में प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे।

-- -- -- -- -

सराफा भाव

सोना

1,44,900 रुपये प्रति 10 ग्राम

-- -- -- -- -- -

चांदी

2,00,000 रुपये प्रति किलो

-- --



जौलजीबी मेला