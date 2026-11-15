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Pithoragarh News: कार्यक्रम आज

Sun, 15 Nov 2026 01:41 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:41 AM IST
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Program Today
जौलजीबी मेला
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जौलजीबी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से
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रामलीला
बंगापानी के सेरा सिरतोला में रामलीला का मंचन रात सात बजे से।
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वॉलीबाल
डीडीहाट के रामलीला मैदान में वॉलीबाल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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महोत्सव
मुवानी के घसाड़ में आयोजित महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
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धरना
कनार के ग्रामीणों का सड़क की मांग पर कलक्ट्रेट के बाहर धरना सुबह आठ बजे से।
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प्रदर्शन
जौलजीबी मेले में विधायक हरीश धामी की अवहेलना के खिलाफ कांग्रेस का जिला मुख्यालय में प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे।
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सराफा भाव
सोना
1,44,900 रुपये प्रति 10 ग्राम
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चांदी
2,00,000 रुपये प्रति किलो
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