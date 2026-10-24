Pithoragarh News: कार्यक्रम आज
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:17 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:17 AM IST
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रामलीला
मुवानी, गंगोलीहाट में रामलीला मंचन रात सात बजे से।
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बॉक्सिंग
स्पोर्ट्स स्टेडियम में बॉक्सिंग प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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महोत्सव
गर्खा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम
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मैराथन
आदि कैलाश में अल्ट्रा मैराथन का शुभारंभ सुबह सात बजे से।
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सराफा भाव
सोना
1,49,180 रुपये प्रति 10 ग्राम
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चांदी
2,10,000 रुपये प्रति किलो
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मुवानी, गंगोलीहाट में रामलीला मंचन रात सात बजे से।
बॉक्सिंग
स्पोर्ट्स स्टेडियम में बॉक्सिंग प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
महोत्सव
गर्खा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम
मैराथन
आदि कैलाश में अल्ट्रा मैराथन का शुभारंभ सुबह सात बजे से।
सराफा भाव
सोना
1,49,180 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी
2,10,000 रुपये प्रति किलो