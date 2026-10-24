Pithoragarh News: कार्यक्रम आज

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मुवानी, गंगोलीहाट में रामलीला मंचन रात सात बजे से।

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बॉक्सिंग

स्पोर्ट्स स्टेडियम में बॉक्सिंग प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

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महोत्सव

गर्खा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम

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मैराथन

आदि कैलाश में अल्ट्रा मैराथन का शुभारंभ सुबह सात बजे से।

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सराफा भाव

सोना

1,49,180 रुपये प्रति 10 ग्राम

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चांदी

2,10,000 रुपये प्रति किलो



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रामलीला