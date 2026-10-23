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Pithoragarh News: विद्यार्थियों ने दीं बाल रामलीला की मनमोहक प्रस्तुतियां

Fri, 23 Oct 2026 11:07 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 23 Oct 2026 11:07 PM IST
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Students gave enchanting performances of 'Bal Ramlila'
पिथौरागढ़। सदर रामलीला मैदान में मुख्य रामलीला के समापन के बाद अब बाल रामलीला का शुभारंभ हो गया है। बाल रामलीला में नगर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। बृहस्पतिवार देर रात तक विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने बाल रामलीला की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। उद्घोषक पुष्कर दत्त जोशी, किशन चंद और राजेंद्र जोशी रहे। यहां रामलीला कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह माहरा, मीनू भट्ट, मंजू रजवार, तारा बसेड़ा, अर्चना चौधरी, अखिलेश सौन, हिमांशु कुमार जोशी आदि मौजूद थे।
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