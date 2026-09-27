Pithoragarh News: हुड़ेती में 26 घंटे गुल रही बिजली, एक हजार की आबादी अंधेरे में डूबी

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जानकारी के अनुसार बारिश के दौरान शनिवार शाम करीब 4:30 बजे सुनीगैर निवासी ईश्वरी दत्त पुत्र मुरलीधर तिवारी के मकान से लगी सुरक्षा दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। सुरक्षा दीवार गिरने से सड़क किनारे लगा बिजली का पोल झुक गया, वहीं भू-धंसाव से हुड़ेती में एक अन्य विद्युत पोल भी भू-धंसाव के कारण तिरछा हो गया। सूचना पर ऊर्जा निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। संभावित खतरे को देखते हुए ऊर्जा निगम ने क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। शाम विद्युत बहाल करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। रविवार सुबह 11 बजे ऊर्जा निगम के विद्युत कर्मी दोबारा मौके पर पहुंचे और पोल शिफ्ट करने का कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम 6 बजे तक पोल शिफ्ट कर करीब 26 घंटे बाद बिजली व्यवस्था बहाल की जा सकी। बिजली सुचारू होने पर करीब एक हजार की आबादी ने राहत की सांस ली।राजस्व टीम ने किया निरीक्षणसुनीगैर में सड़क किनारे सुरक्षा दीवार ढहने की सूचना राजस्व विभाग को दी गई। सूचना पर राजस्व उपनिरीक्षक विजय पंत ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि भूस्खलन से सड़क किनारे कटाव की स्थिति बन गई है। सड़क किनारे और सड़क से नीचे बने मकान को भी खतरा बना हुआ है। नुकसान का आंकलन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।भूस्खलन होने से हुड़ेती क्षेत्र में दो विद्युत पोल गिरने की स्थिति में आ गए हैं। पोल शिफ्ट करने के लिए टीम को मौके पर भेजा गया है। शाम तक विद्युत व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी।भीम आर्या, जेई, ऊर्जा निगम, पिथौरागढ़।फोटो- 27 पीटीएच- 15पी- पिथौरागढ़ में हुड़ेती गांव के सुनीगैर में भूस्खलन होने से खतरे की जद में आया विद्युत पोल। संवाद