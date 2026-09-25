Pithoragarh News: पिथौरागढ़-दून विमान सेवा रही कैंसिल, खराब मौसम फिर बना रोड़ा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तीन दिन बाद बीते बृहस्पतिवार को दिल्ली-पिथौरागढ़ और देहरादून रूट पर विमान सेवा संचालित हुई। उम्मीद जगी कि अब अपने तय शेड्यूल के अनुसार सभी रूट पर विमान उड़ेगा, परंतु अगले ही दिन यानी आज शुक्रवार को इस पर मौसम की मार पड़ गई।विमान केवल दिल्ली-पिथौरागढ़ के बीच उड़ान भर सका और पिथौरागढ़-देहरादून सेवा रद्द कर दी गई। यकायक सेवा रद्द होने से दून जाने और पिथौरागढ़ आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी ने अपनी यात्री रद्द कर दी तो अनेक यात्री टैक्सी या बस से लंबा सफर तय करने को विवश हुए।पिथौरागढ़। अलायंस एयर कंपनी ने सितंबर से दिल्ली-पिथौरागढ़ के बीच सप्ताह में छह दिन और पिथौरागढ़-दून के बीच पांच दिन विमान सेवा संचालित करने की घोषणा की। तब से अब तक कभी मौसम तो कभी अन्य कारणों से विमान सेवा लड़खड़ाई हुई है। बीते 11 से 17 सितंबर तक कंपनी ने सेवा बंद रखने की घोषणा की। 18 सितंबर की तारीख भी चले गई। 19 सितंबर को केवल दिल्ली-पिथौरागढ़ के बीच विमान उड़ा। इसके बाद 24 सितंबर को दिल्ली-दून सेक्टर दोनों संचालित रहे मगर शुक्रवार को केवल दिल्ली सेवा संचालित हुई। इसमें आने वाले यात्रियों की संख्या करीब 35 तो जाने वाले यात्रियों की संख्या 24 रही।खराब मौसम के कारण शुक्रवार को हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और मुनस्यारी और अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ के बीच हेलिकॉप्टर सेवा भी बंद रही। दो दिन से ऑल वेदर रोड पर सड़क संपर्क बाधित होने के बीच हेली सेवा भी यात्रियों को राहत नहीं दे सकी।...........मौसम के कारण पिथौरागढ़-दून सेवा रद्द करनी पड़ी। शनिवार को हालांकि मौसम फिर खराब बताया गया है लेकिन विमान सेवा रद्द रहने की सूचना अभी नहीं आई है।