Pithoragarh News: छह पदों के लिए एक-एक नामांकन पत्र खरीदा, दो पद रहे खाली

विज्ञापन



महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ. कमलेश सक्टा को मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी 29 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत बृहस्पतिवार को छह पदों के लिए एक-एक नामांकन पत्र की बिक्री हुई। अध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर एक-एक दावेदार ने नामांकन पत्र खरीदा है। उन्होंने बताया कि छात्र उपाध्यक्ष और सांस्कृतिक सचिव पद के लिए अभी किसी ने नामांकन पत्र नहीं लिया है। शुक्रवार 25 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 26 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और इसी दिन नाम वापसी की प्रक्रिया भी होगी। जांच और नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों की वैध सूची तैयार कर महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान 29 सितंबर को होगा।

विज्ञापन

बनबसा (चंपावत)। राजकीय महाविद्यालय बनबसा में छात्रसंघ चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को अध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए एक-एक नामांकन पत्र खरीदा गया। वहीं छात्र उपाध्यक्ष और सांस्कृतिक सचिव पद के लिए किसी भी छात्र ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा। नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ ही महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं।