Pithoragarh News: देवी भगवती मैय्या तू दैणि है जाए....
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 25 Aug 2026 11:03 PM IST
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लोहाघाट (चंपावत)। चामी चौमेल में चल रहे आषाढ़ी महोत्सव के दूसरे गंगोलीहाट के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दायित्वधारी सुभाष बगौली ने किया। उन्होंने महोत्सव आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की।
दलनायक अमित बोहरा के नेतृत्व में पहुंचे कलाकारों ने देवी भगवती मैया तू दैणि है जाए गीत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। कलाकारों ने कुमाऊंनी, गढ़वाली, राजस्थानी, पंजाबी, छपेली, झोड़ा, एकल गीत, सामूहिक नृत्य आदि की मनमोहक प्रस्तुति दीं। कलाकार राज ,खुशी, भावना ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह महर ने अतिथियों का स्वागत किया। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज चौमेल में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे प्रतिभागियों को हीरा देवी स्मृति पर भगवान सिंह महर ने सम्मानित किया। संचालन संजय पाठक ने किया।
इस दौरान प्रकाश सिंह महर ,शोबन सिंह, अमर सिंह, पूरन बिष्ट, हरीश पाठक, मोहित बोहरा, भवान सिंह, नारायण सिंह, पुष्कर सिंह, महेंद्र सिंह, रमेश सिंह, डिकर सिंह, अर्जुन सिंह, कुंदन सिंह मौजूद रहे।
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दलनायक अमित बोहरा के नेतृत्व में पहुंचे कलाकारों ने देवी भगवती मैया तू दैणि है जाए गीत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। कलाकारों ने कुमाऊंनी, गढ़वाली, राजस्थानी, पंजाबी, छपेली, झोड़ा, एकल गीत, सामूहिक नृत्य आदि की मनमोहक प्रस्तुति दीं। कलाकार राज ,खुशी, भावना ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह महर ने अतिथियों का स्वागत किया। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज चौमेल में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे प्रतिभागियों को हीरा देवी स्मृति पर भगवान सिंह महर ने सम्मानित किया। संचालन संजय पाठक ने किया।
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इस दौरान प्रकाश सिंह महर ,शोबन सिंह, अमर सिंह, पूरन बिष्ट, हरीश पाठक, मोहित बोहरा, भवान सिंह, नारायण सिंह, पुष्कर सिंह, महेंद्र सिंह, रमेश सिंह, डिकर सिंह, अर्जुन सिंह, कुंदन सिंह मौजूद रहे।
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