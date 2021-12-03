Pithoragarh News: न्याय पंचायत दरकोट बनी चैंपियन
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 25 Sep 2026 12:06 AM IST
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मुनस्यारी(पिथौरागढ़)। खेल महाकुंभ 2026 विधायक चैंपियनशिप का जोहार क्लब मैदान में समापन हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिवस पर विधानसभा क्षेत्र से आए बच्चों ने दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक सहित विभिन्न विधाओं में दमखम दिखाया।
यहां न्याय पंचायत दरकोट ने प्रथम, न्याय पंचायत बरम ने द्वितीय और न्याय पंचायत मदकोट ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।
क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी हेमा पांडे ने बताया कि प्रथम आने वाली न्याय पंचायत को एक लाख रुपये की धनराशि चेक के माध्यम से प्रदान की जाएगी। समापन कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख डॉ. कविता जगत महर मुख्य अतिथि और पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपा धामी विशिष्ट अतिथि रहीं। संचालन कैलाश कोरंगा ने किया। यहां बीडीओ नेहा कुमारी, ब्लॉक समन्वयक हेमा पांडे जगत महर, ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष बीना बिष्ट आदि थे।
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यहां न्याय पंचायत दरकोट ने प्रथम, न्याय पंचायत बरम ने द्वितीय और न्याय पंचायत मदकोट ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।
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क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी हेमा पांडे ने बताया कि प्रथम आने वाली न्याय पंचायत को एक लाख रुपये की धनराशि चेक के माध्यम से प्रदान की जाएगी। समापन कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख डॉ. कविता जगत महर मुख्य अतिथि और पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपा धामी विशिष्ट अतिथि रहीं। संचालन कैलाश कोरंगा ने किया। यहां बीडीओ नेहा कुमारी, ब्लॉक समन्वयक हेमा पांडे जगत महर, ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष बीना बिष्ट आदि थे।
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