फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   NH closed for over two hours; 160 mm of rainfall in Champawat

Pithoragarh News: एनएच दो घंट से अधिक समय रहा बंद, चंपावत में 160 मिमी बारिश

Sun, 27 Sep 2026 11:16 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 27 Sep 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
NH closed for over two hours; 160 mm of rainfall in Champawat
चंपावत। रविवार को बारिश के चलते एनएच पर मलबा आने से बंद हो गया था। सिंगदा और बौतड़ी के पास सुबह मलबा आने से यातायात बाधित रहा। सिंगदा में तत्परता से मार्ग को खोल दिया गया। जबकि एनएच पर बौतड़ी के पास यातायात करीब दो घंटे से अधिक समय बंद रहा। आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक पिछले 24 घंटों में चंपावत में 160 मिमी बारिश हुई है। जबकि टनकपुर में 95, बनबसा में 78, लोहाघाट में 30 और पाटी में 42 मिमी बारिश हुई है। बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया था।
विज्ञापन

----
चंपावत में मूसलाधार बारिश से दो मकान क्षतिग्रस्त
चंपावत। कोट अमोड़ी के सन्दर्का गांव में मूसलाधार बारिश से दो आवासीय मकान जमींदोज हो गए। रविवार सुबह हुई इस घटना में डिग्री देवी और खुशाल दत्त भट्ट के मकान गिरे। डिग्री देवी अपने घर में ही थीं। प्रभावितों को दूसरे मकान में शिफ्ट किया गया। इस हादसे में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है। इधर, चंपावत नगर के तल्ली मादली में लघु सिंचाई कार्यालय के समीप अब्दुल रहीम के घर के आंगन की सुरक्षा दीवार ढह गई। इससे मकान को खतरा पैदा हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed