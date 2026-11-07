Pithoragarh News: लोहाघाट के गैस गोदाम के पास बहुमंजिला पार्किंग बनकर तैयार

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद लोहाघाट में कुमाऊं मंडल विकास निगम ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व पुराने गैस गोदाम को तोड़कर उसके स्थान पर करीब 286.90 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू किया था। जो अब बनकर तैयार हो गया है इस नव निर्मित पार्किंग में 45 वाहनों को पार्क करने की सुविधा होगी।यह पार्किंग स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पार्किंग का निर्माण होने से नगर में आए दिन लगने वाले जाम से काफी हद तक निजात मिलेगी। पार्किंग की कमी के चलते लोग पेट्रोल पंप से लेकर निर्माणाधीन पार्किंग तक एनएच किनारे अपने वाहनों को खड़ा करने को मजबूर होते हैं।नगर में लगने वाले जाम और लोगों को वाहन खड़ा करने में हो रही दिक्कतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा था। मुख्यमंत्री ने बहुमंजिला पार्किंग की स्वीकृति दी गई, जिसके फलस्वरूप आज पार्किंग बनकर तैयार हो गई है। लोहाघाट में न केवल पार्किंग की समस्या हल होगी बल्कि यह शहर कुमाऊं क्षेत्र में एक मॉडल शहर के रूप में उभर सकता है। पार्किंग निर्माण के बाद वाहन चालकों को अपने वाहन पार्क करने में काफी सहूलियतें मिलेंगी।गैस गोदाम कार्यालय और स्टोर रूम को तोड़कर 286.90 करोड़ की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। करीब 53 लाख रुपये की अंतिम किस्त आनी बाकी है। जल्द ही किस्त मिलने की उम्मीद है, किस्त मिलने के बाद जिला विकास प्राधिकरण को हैंडओवर कर दिया जाएगा।