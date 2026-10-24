फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Modern revenue building under construction in Tanakpur at a cost of Rs 5.33 crore

Pithoragarh News: टनकपुर में 5.33 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा आधुनिक राजस्व भवन

Sat, 24 Oct 2026 10:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 24 Oct 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Modern revenue building under construction in Tanakpur at a cost of Rs 5.33 crore
चंपावत। टनकपुर की पूर्णागिरि तहसील में 5.33 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक राजस्व भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उत्तराखंड पेयजल निगम की लोहाघाट निर्माण इकाई को सौंपी गई है। भवन के बनने से क्षेत्र के लोगों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की सेवाएं मिल सकेंगी।
विज्ञापन

सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत की परिकल्पना को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से इस भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन में राजस्व, विकास, समाज कल्याण और जन शिकायत निवारण से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। लोगों को परिसर में बैठक कक्ष, जन सुविधा केंद्र (सीएससी) और एटीएम जैसी सुविधाएं मिलेगी। स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खासकर टनकपुर और आसपास के ग्रामीण एवं सीमांत क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि आधुनिक राजस्व भवन के निर्माण से प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। भवन के तैयार होने के बाद लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के साथ अन्य जरूरी नागरिक सेवाएं भी एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed