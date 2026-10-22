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Pithoragarh News: लड़ीधूरा महोत्सव का विधायक अधिकारी ने किया विधिवत शुभारंभ

Thu, 22 Oct 2026 10:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 22 Oct 2026 10:56 PM IST
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MLA Adhikari formally inaugurated the Ladidhura Festival
लोहाघाट (चंपावत)। बाराकोट के प्रसिद्ध लड़ीधूरा महोत्सव का झांकियों के साथ विधिवत उद्घाटन हो गया है। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने आकर्षक झांकियां निकालीं। लड़ीधूरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी की अध्यक्षता में आयोजित महोत्सव का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक खुशाल सिंह अधिकारी विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य अशोक माहरा ने दीप जलाकर किया। झांकी के दौरान खटीमा से आए छोलिया दल की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। रंग-बिरंगी झांकियों और लोक संस्कृति की मनमोहक प्रस्तुतियों से महोत्सव स्थल उत्सवमय हो उठा। भव्य आयोजन के लिए विधायक अधिकारी ने आयोजकों की सराहना की। इस मौके पर अमर सिंह कुटियाल, चांद सिंह बोहरा, संजय जोशी, प्रदीप सिंह देव, ललित प्रसाद, जीत सिंह, भुवन चौबे, हर्ष देव, प्रहलाद अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी उपस्थित रहे। महोत्सव समिति के लोकमान सिंह अधिकारी, जगदीश अधिकारी, प्रदीप ढेक, नवीन जोशी, ऋतेश कुमार वर्मा, दुर्गेश जोशी, विनोद सिंह, दीनू अधिकारी, रमेश जोशी, किशोर जोशी, रजत वर्मा, निहारिका एवं वैष्णवी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
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