फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Dumper falls into a ditch near Amru Band; driver injured

Pithoragarh News: अमरू बैंड के पास डंपर खाई में गिरा, चालक घायल

Thu, 22 Oct 2026 11:12 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 22 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Dumper falls into a ditch near Amru Band; driver injured
चंपावत/टनकपुर। अमरू बैंड के पास एक डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार 21 अक्तूबर की रात हुई। डंपर बेलखेत से टनकपुर की ओर आरबीएम लेकर जा रहा था। अमरू बैंड से करीब 500 मीटर आगे तीव्र मोड़ पर चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। इससे डंपर खाई में जा गिरा। हादसे में चालक नारायण सिंह (40) निवासी बेलखेत, चल्थी, चंपावत को हल्की चोटें आईं। सीओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों और राहगीरों की मदद से घायल चालक को बाहर निकाला गया। उसे उप जिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा गया जहां उसका उपचार चल रहा है। कांस्टेबल कमलनाथ गोस्वामी, कुलदीप और आनंद नेगी ने राहत-बचाव कार्य में सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed