Pithoragarh News: बनबसा एनएचपीसी परिसर में लगातार दिखाई दे रहा तेंदुआ

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एनएचपीसी परिसर वासियों और कर्मियों ने बताया कि पिछले चार-पांच दिनों से एक तेंदुआ परिसर में विचरण करते देखा जा रहा है। जन्माष्टमी की रात्रि तेंदुआ एनएचपीसी पेट्रोल पंप और सीआईएसएफ कार्यालय के समीप दीवार पर बैठा दिखाई दिया था। एनएचपीसी प्रशासन ने परिसर वासियों को सतर्क रहने और बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील की है। एनएचपीसी इम्पलाइज यूनियन अध्यक्ष किशन सिंह ज्याला ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों को एनएचपीसी परिसर में तेंदुआ दिखाई देने के संबंध में अवगत करा उसे पकड़ अन्यत्र पहुंचाने की मांग की गई है।बंदर पकड़ने पहुंची टीमबनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में मंगलवार को वन विभाग की बंदर पकड़ने वाली टीम पहुंची है। जिन्होंने कुछ बंदर पिंजड़े में बंद किए हैं। बता दें कि बंदरों के आतंक से परेशान एनएचपीसी परिसर वासियों की शिकायत पर एनएचपीसी प्रशासन ने वन विभाग से बंदरों से निजात दिलाने की गुहार लगाई थी। जिस पर मंगलवार को वन विभाग की बंदर पकड़ने वाली टीम यहां पहुंची है। मंगलवार को दल ने कुछ बंदरों को पिंजड़े में पकड़ा भी है। अभी वन विभाग की टीम यहां ठहर बंदरों को पकड़ने के काम में लगी रहेगी।