Pithoragarh News: घास काटने गई महिला के पीछे दौड़ा तेंदुआ, साथियों के हौसले से बची जान

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विकासखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर खेती गांव में बीते शनिवार शाम आंगन में खेल रहे 10 साल के बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया। करीब 200 मीटर दूर बच्चे का शव मिला। तब से 35 वन कर्मी तेंदुए की खोजबीन में जुटे हैं लेकिन उन्हें वह नजर नहीं आया। गांव और आसपास के क्षेत्र में लगे तीन पिंजरों में भी तेंदुआ कैद नहीं हो सका है। वन विभाग को तेंदुआ तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन वह आसपास के लोगों और जानवरों के लिए मुसीबत बन गया है।बीते सोमवार तेंदुए ने खेती से एक किलोमीटर दूर भंडारीगांव में कुत्ते के एक बच्चे को मार डाला जबकि दो को साथ ले गया। तेंदुए के हमले की घटना यहीं नहीं रुकी। इसी दिन घटनास्थल से तीन किमी दूर भूली गांव में घास काटने गई एक महिला के पीछे तेंदुआ हमला करने के लिए दौड़ा। साथियों ने शोर मचाया तो तेंदुआ भाग खड़ा हुआ और महिला की जान बच गई। डरी-सहमी महिलाओं ने घास काटना छोड़ घरों का रुख किया। हालात यह है कि महिलाएं अब घास काटने जंगल नहीं जा रही हैं। इन घटनाओं के बाद आसपास के गांवों के ग्रामीणों में भी दहशत है। लोग अकेले घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं।वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर तेंदुए की सक्रियता का पता लगाने का प्रयास कर रही है। संभावना है कि क्षेत्र में एक से अधिक तेंदुए हो सकते हैं। लोगों को भी सतर्क रहना होगा।