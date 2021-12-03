Pithoragarh News: 600 मीटर दौड़ में खुशबू और हिमांशु प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 25 Sep 2026 12:01 AM IST
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पिथौरागढ़। जिला स्तरीय विद्यालयी एथलेटिक्स एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता में विभिन्न विकासखंडों से आए बालक-बालिकाओं ने अपना दमखम दिखाया।
केएनयू जीआईसी के खेल मैदान में बृहस्पतिवार को अलग-अलग आयु वर्ग में बालक-बालिकाओं की दौड़ आयोजित की गई। अंडर 14 बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में डीडीहाट ब्लॉक की जय देऊपा पहले, बिण की दीप्ति गिरी दूसरे, मूनाकोट की चंद्रकला चंद तीसरे स्थान पर रही। 600 मीटर दौड़ में बेड़ीनाग की खुशबू को पहला, खुशी जोशी को दूसरा, मूनाकोट की गुंजन को तीसरा स्थान मिला।
800 मीटर में आरती पहले, शीतल दूसरे, मेघा तीसरे स्थान पर रही। अंडर 14 बालक वर्ग की 600 मीटर दौड़ में हिमांशु परगाई, कार्तिक खड़ायत व राकेश सिंह, अंडर 17 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में कमल कार्की, भावेश उपाध्याय व किशोर कुमार क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ मेयर कल्पना देवलाल ने मशाल प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान हाईस्कूल बिण और एलडब्ल्यूएस भाटकोट की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर सीईओ तरुण कुमार पंत, डीईओ माध्यमिक हिमांशु नौगाई, कुजौली की पार्षद पुष्पा उप्रेती, राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण रावल, प्रधानाचार्य भरत सिंह, जीवन चंद्र जोशी, जितेंद्र वल्दिया, विक्रम दिगारी आदि मौजूद रहे।
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केएनयू जीआईसी के खेल मैदान में बृहस्पतिवार को अलग-अलग आयु वर्ग में बालक-बालिकाओं की दौड़ आयोजित की गई। अंडर 14 बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में डीडीहाट ब्लॉक की जय देऊपा पहले, बिण की दीप्ति गिरी दूसरे, मूनाकोट की चंद्रकला चंद तीसरे स्थान पर रही। 600 मीटर दौड़ में बेड़ीनाग की खुशबू को पहला, खुशी जोशी को दूसरा, मूनाकोट की गुंजन को तीसरा स्थान मिला।
800 मीटर में आरती पहले, शीतल दूसरे, मेघा तीसरे स्थान पर रही। अंडर 14 बालक वर्ग की 600 मीटर दौड़ में हिमांशु परगाई, कार्तिक खड़ायत व राकेश सिंह, अंडर 17 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में कमल कार्की, भावेश उपाध्याय व किशोर कुमार क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ मेयर कल्पना देवलाल ने मशाल प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान हाईस्कूल बिण और एलडब्ल्यूएस भाटकोट की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर सीईओ तरुण कुमार पंत, डीईओ माध्यमिक हिमांशु नौगाई, कुजौली की पार्षद पुष्पा उप्रेती, राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण रावल, प्रधानाचार्य भरत सिंह, जीवन चंद्र जोशी, जितेंद्र वल्दिया, विक्रम दिगारी आदि मौजूद रहे।
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